Він упевнений, що відносини між Україною і Росією було псувати нерозумно

Російський актор театру і кіно Василь Лановий переконаний, що Росію та Україну посварили США

Своєю думкою він поділився з vesti.ua.



За його словами, відносини між Україною і Росією було псувати неправильно.

"Не тільки недалекоглядно, але й нерозумно. Я бачу у вас зараз чергове входження в штопор. Коли Радянський Союз розвалився, американці вирішили максимально докласти зусиль, щоб Україна ніколи не була з Росією. Але Україна — один з найпотужніших центрів православ'я, яке об'єднує і Росію та Білорусь", - стверджує він.

Крім того, актор зазначив, що винуватцем розбрату між країнами є США.

"Тут все просто. Америка як може підриває єднання наших народів, це чиста політика. До речі, що стосується Євросоюзу: мені там бачиться інша тенденція — прагнення Європи до розвалу. Там купа країн в боргах. Сильним державам — Німеччині, Франції — вже набридло обслуговувати малі і економічно нерозвинені держави: Грецію, прибалтійські країни.", - заключиввін.

Варто відзначити, що актор також вважає, нібито Російська Федерація допомагає Донецькій і Луганській області і мріє прибрати кордони між країнами.

Раніше прихильник ідеї «руського світу» Сергій Кургінян заявив про те, що наша країна нібито має два способи для збереження своєї державності.

За його словами, перший шлях для України – це федералізація і дати широку автономію всіх регіонах, а другий – продати Росії тимчасово окуповані території Донбасу.



