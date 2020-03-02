Он уверен, что отношения между Украиной и Россией было портить глупо

Российский актер театра и кино Василий Лановой уверен, что Россию и Украину рассорили США

Своим мнением он поделился с vesti.ua.



По его словам, отношения между Украиной и Россией было портить неправильно.

"Не только недальновидно, но и глупо. Я вижу у вас сейчас очередное вхождение в штопор. Когда Советский Союз развалился, американцы решили максимально приложить усилий, чтобы Украина никогда не была с Россией. Но Украина — один из мощнейших центров православия, которое объединяет и Россию, и Беларусь", - утверждает он.

Кроме того, актер отметил, что виновником раздора между странами являются США.

"Тут все просто. Америка как может подрывает единение наших народов, это чистая политика. Кстати, что касается Евросоюза: мне там видится другая тенденция — стремление Европы к развалу. Там куча стран в долгах. Сильным державам — Германии, Франции — уже надоело обслуживать малые и экономически неразвитые государства: Грецию, прибалтийские страны и т. д", - заключил он.

Стоить отметить, что актер также считает, якобы Российская Федерация помогает Донецкой и Луганской области и мечтает убрать границы между странами.

Ранее приверженец идеи «русского мира» Сергей Кургинян заявил о том, что наша страна якобы имеет два способа для сохранения своей государственности.

По его словам, первый путь для Украины – это федерализация и дать широкую автономию всем регионам, а второй – продать России временно оккупированные территории Донбасса.



