Российский актер театра и кино Василий Лановой уверен, что Россию и Украину рассорили США
Своим мнением он поделился с vesti.ua.
"Не только недальновидно, но и глупо. Я вижу у вас сейчас очередное вхождение в штопор. Когда Советский Союз развалился, американцы решили максимально приложить усилий, чтобы Украина никогда не была с Россией. Но Украина — один из мощнейших центров православия, которое объединяет и Россию, и Беларусь", - утверждает он.
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Кроме того, актер отметил, что виновником раздора между странами являются США.
"Тут все просто. Америка как может подрывает единение наших народов, это чистая политика. Кстати, что касается Евросоюза: мне там видится другая тенденция — стремление Европы к развалу. Там куча стран в долгах. Сильным державам — Германии, Франции — уже надоело обслуживать малые и экономически неразвитые государства: Грецию, прибалтийские страны и т. д", - заключил он.
Стоить отметить, что актер также считает, якобы Российская Федерация помогает Донецкой и Луганской области и мечтает убрать границы между странами.
Ранее приверженец идеи «русского мира» Сергей Кургинян заявил о том, что наша страна якобы имеет два способа для сохранения своей государственности.
По его словам, первый путь для Украины – это федерализация и дать широкую автономию всем регионам, а второй – продать России временно оккупированные территории Донбасса.
Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.
Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.
Также Politeka писала, что Бабкина углядела на Донбассе третью силу.