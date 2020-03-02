Одного з головних кандидатів в президенти невизнаної Абхазії Аслана Бжанію доставили в лікарню в Сочі у важкому стані

Як стало відомо, 2 березня політика з самопроголошеної республіки доставили в лікарню в Сочі з симптомами інсульту. При цьому Телеграм-канал Mash з посиланням на свідчення місцевих жителів повідомляє, що мова може йти про отруєння.

Відомо, що напередодні Бжанія вечеряв морепродуктами, вранці поснідав, а коли їхав, почав задихатися. У лікарні політика ввели в медикаментозну кому. Його збираються транспортувати в клініку в Краснодарі. Для цього буде задіяно вертоліт.

Варто відзначити, що якщо мова дійсно йде про отруєння, то це може стати вже другим замахом на Бжанію за останній час. До цього його госпіталізували в лікарню в Сочі 17 квітня минулого року з невизначеними симптомами. Після лікування в Німеччині абхазька опозиція представила результати аналізів, проведених в Мюнхені. Згідно з цими результатами, Бжанія був отруєний важкими металами, такими як ртуть, алюміній і кадмій.

Тоді політик дивом уникнув смерті, а його стан на момент госпіталізації був критичним.

Бжанію, разом з польовим «командиром ДНР» Ахрою Авідзбоєм вважають головним ідеологом і організатором масових протестів проти президента Рауля Хаджимби, які пройшли в Сухумі на початку січня. Після цих акцій суд Абхазії скасував результати виборів, що відбулися 8 вересня 2019 року, і визнав їх такими, що не відбулися, а Хаджимба втратив статус президента.

Відомо, що після цього Бжанія особисто відвідав Хаджимбу, який переховувався від протестуючих, і вимагав, щоб той пішов у відставку.

Протягом години після цього Хаджимба оголосив про складання з себе повноважень.

Зараз Бжанія вважається одним з головних кандидатів на президентське крісло в невизнаній республіці. Вибори повинні пройти 22 березня.

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