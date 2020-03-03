Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що Росія повинна домогтися зникнення України, а це можна зробити видаючи російські паспорти

Своїм злочинним задумом один із блазнів Кремля поділився в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

За його словами, єдиний сенс існування України – кузня кадрів, яку окупанти повинні використовувати собі на благо.

"Я вважаю, що ми кожен рік мінімум повинні роздавати півтора, а то і два мільйона паспортів, привозити цих людей. Вони повинні бути тут! Треба максимально полегшити цю процедуру, ми повинні однозначно боротися з демографічною ямою", – зазначив Соловйов.

Крім того, пропагандист заявив, що про Україну як країні давно пора забути, а називати її нібито можна лише - "резервуар кадрів".

"Про Україну можна забути! Її треба зараз розглядати, на мій погляд, виключно як резервуар кадрів. Всі здорові, всі найщиріші люди – ласкаво просимо до нас. А з бандерівцями розберуться поляки", – уїдливо додав він.

Також раніше повідомлялося, що топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов виступив з гучною погрозою на адресу України.

Крім того, він поставив ультиматум Україні, заявивши, що якщо Збройні сили не будуть відведені з фронту на сході, то держава втратить всю свою територію до Києва.

Нагадаємо, що Харламов нищівно розмазав пропагандиста Соловйова, з'явилося яскраве відео.

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