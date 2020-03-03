Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что Россия должна добиться исчезновения Украины, а это можно сделать выдавая российские паспорта

Своим преступным замыслом один из шутов Кремля поделился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

По его словам, единственный смысл существования Украины – кузница кадров, которую оккупанты должны использовать себе во благо.

"Я считаю, что мы каждый год минимум должны раздавать полтора, а то и два миллиона паспортов, привозить этих людей. Они должны быть здесь! Надо максимально облегчить эту процедуру, мы должны однозначно бороться с демографической ямой", – отметил Соловьев.

Кроме того, пропагандист заявил, что об Украине, как стране давно пора забыть, а называть ее якобы можно только - "резервуар кадров".

"Об Украине можно забыть! Ее надо сейчас рассматривать, на мой взгляд, исключительно как резервуар кадров. Все самые здоровые, все самые искренние люди – добро пожаловать к нам. А с бандеровцами разберутся поляки", – язвительно добавил он.

Также ранее сообщалось, что топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев выступил с громкой угрозой в адрес Украины.

Кроме того, он поставил ультиматум Украине, заявив, что если Вооруженные силы не будут отведены с фронта на востоке, то государство потеряет всю свою территорию до Киева.

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