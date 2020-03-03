Скандальний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський пригрозив шести точках світу війнами

Так, Жириновський заявив, що в шести регіонах світу протягом усього ХХІ століття будуть йти збройні конфлікти.

До таких зон лиха він відніс і Україну. Своїми роздумами з цього приводу депутат нелегітимної Держдуми поділився в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".

Варто відзначити, що незмінними ведучими пропагандистської програми є затяті українофоби Ольга Скабєєва та Євген Попов.

Скандальний політик в прямому ефірі пропагандистської телепередачі зазначив, що такий план нібито був задуманий вже давно, а в зоні ураження виявилося шість регіонів світу.

"Все ХХІ століття будуть палахкотіти Балкани, Україна, Північна Корея, Близький Схід. Шість фронтів. Це все давно намічено, і будуть підпалювати періодично. Ось затихла Північна Корея - заполихала Індія і Пакистан, затихли Балкани - заполихала Україна, затихла Сирія - нагло запалає Іран і Афганістан", - пригрозив несамовитий Жириновський.

Також раніше повідомлялося, що російський політик Володимир Жириновський заявив, що Україна нібито приречена на вічну війну.

За його словами, її вестиме те покоління українців, яке встигло вирости за роки незалежності.

Скандальний політик обурився, що українців нібито насильно змусили визнати свою ідентичність і стати ворожими по відношенню до росіян.

До всього іншого, він вигукував образливі заяви в бік України, нібито все в нашій країні "ганьба" і немає нічого хорошого і позитивного.