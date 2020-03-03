Скандальний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський пригрозив шести точках світу війнами
Так, Жириновський заявив, що в шести регіонах світу протягом усього ХХІ століття будуть йти збройні конфлікти.
До таких зон лиха він відніс і Україну. Своїми роздумами з цього приводу депутат нелегітимної Держдуми поділився в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".
Варто відзначити, що незмінними ведучими пропагандистської програми є затяті українофоби Ольга Скабєєва та Євген Попов.
"У Пенсійний фонд України надійде запит": стало відомо, кого залишать без пенсій
Дружина Артура Пирожкова розкинула руки в гарячій позі, засвітивши зайве: «Усім би таку...»
Макс Барських втомився мовчати і видав правду про стосунки з екс-Віа Грою: "Більше, ніж сім'я..."
Банки масово закривають свої відділення в Україні: що відбувається і що буде з грошима
Скандальний політик в прямому ефірі пропагандистської телепередачі зазначив, що такий план нібито був задуманий вже давно, а в зоні ураження виявилося шість регіонів світу.
"Все ХХІ століття будуть палахкотіти Балкани, Україна, Північна Корея, Близький Схід. Шість фронтів. Це все давно намічено, і будуть підпалювати періодично. Ось затихла Північна Корея - заполихала Індія і Пакистан, затихли Балкани - заполихала Україна, затихла Сирія - нагло запалає Іран і Афганістан", - пригрозив несамовитий Жириновський.
Також раніше повідомлялося, що російський політик Володимир Жириновський заявив, що Україна нібито приречена на вічну війну.
За його словами, її вестиме те покоління українців, яке встигло вирости за роки незалежності.
Скандальний політик обурився, що українців нібито насильно змусили визнати свою ідентичність і стати ворожими по відношенню до росіян.
До всього іншого, він вигукував образливі заяви в бік України, нібито все в нашій країні "ганьба" і немає нічого хорошого і позитивного.
Нагадаємо, що Жириновський в приступі істерики «зменшив» Україну до трьох міст
Як повідомляла Politeka, Жириновський знайшов винних всіх бід Росії в Україні і поплатився.
Також Politeka писала, несамовитий Жириновський знайшов нового ворога на карті світу.