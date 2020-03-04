В Антарктиді невідоме досі подледниковое озеро виявили українські вчені – Тарас Білий і Денис Пишняк

Про це повідомили в прес-службі Національного антарктичного наукового центру.

На невеликому острові Галіндез, який розташований в 5 кілометрах від Антарктиди, знаходиться українська полярна станція "Академік Вернадський". Саме на Галіндез українські полярники виявили під льодовиком водойма.

І хоча вчені поки не визначили розміри цього озера, але вже зараз можуть впевнено сказати, що це найбільший водойму на Галіндез. На острові є ще одне озеро, розташоване під льодовиком, а на поверхні. Взимку, коли воно замерзає, полярники грають на ньому футбол.

А ось виявлене українцями озеро під льодовиком, на думку полярників, не замерзає навіть взимку. На 30-метровому ділянці, яку вдалося пройти вченим, максимальна глибина становить 1,5 метра. Зараз належить з'ясувати, чи є в цьому озері живі істоти.

У полярників є версія про те, як утворилося це подледниковое озеро. Вчені пояснюють це тим, що в літні місяці лід на поверхні тане, вода тече по скелі і нагрівається під променями сонця. Вона затікає під льодовик, утворюючи озеро.

Раніше повідомлялося, що незвичайну ситуацію зафіксували українські вчені, які знаходяться на антарктичній станції "Академік Вернадський".

Фото кривавого снігу зробив український вчений-біолог Андрій Зотов. Виявилося, що ніякої "жорстокої бійні" не було, а всьому виною водорості.

Так, червоно-малинове забарвлення снігу надають мікроскопічні снігові водорості - хламидомонады Chlamydomonas nivalis. Вони не бояться високих температур і зберігаються в снігу на протязі всієї тривалої зими. Коли погодні умови стають сприятливими (а зараз в Антарктиді якраз літо), спори починають проростати.

Крім хлорофілу їх клітини містять також червоний каротиновой шар - тому на снігу виникають червоні плями, як від малинового джему.

Вчені відзначають, що як тільки настануть холоди цвітіння снігу припиниться.

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