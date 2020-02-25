Необычную ситуацию зафиксировали украинские ученые, которые находятся на антарктической станции "Академик Вернадский"
О том, что происходит, и кадрами жуткого зрелища поделились на официальной страничке в соцсети Фейсбук Министерства образования и науки Украины, передает Politeka.net.
Фото кровавого снега сделал украинский ученый-биолог Андрей Зотов. Оказалось, что никакой "жестокой бойни" не было, а всему виной водоросли.
Так, красно-малиновую окраску снегу придают микроскопические снежные водоросли - хламидомонады Chlamydomonas nivalis. Они не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей длительной зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными (а сейчас в Антарктиде как раз лето), споры начинают прорастать.
Кроме хлорофила их клетки содержат также красный каротиновой слой - поэтому на снегу возникают красные пятна как от малинового джема.
Ученые отмечают, что как только наступят холода цветение снега прекратится.
Этот пост на страничке Министерства вызвал переполох у украинцев. Многие поразились удивительной природе.
"Виглядає досить моторошно. Якщо не знати, що це водорості, то справді можна подумати, що там відбулася якась масакра ! 😰"
"Ну чому ж жахливо 🤔🤔🤔Гарно☘☘☘"
"Згадала фільм "Багряний пік""
"Жах! Наче кривавий сніг!"
Такую температуру зафиксировали 9 февраля на острове Сеймур. Ученые считают, что это аномально. Правда, пока что Всемирная метеорологическая организация не подтвердила новый рекорд.
Напомним, погода резко ухудшится, аномальная зима снова ударит: «Не забывайте про…».
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