В Антарктиде неизвестное до сих пор подледниковое озеро обнаружили украинские ученые – Тарас Белый и Денис Пишняк

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антарктического научного центра.

На небольшом острове Галиндез, который расположен в 5 километрах от Антарктиды, находится украинская полярная станция "Академик Вернадский". Именно на Галиндез украинские полярники обнаружили под ледником водоем.

И хотя ученые пока не определили размеры этого озера, но уже сейчас могут уверенно сказать, что это самый большой водоем на Галиндез. На острове есть еще одно озеро, расположенное под ледником, а на поверхности. Зимой, когда оно замерзает, полярники играют на нем в футбол.

А вот выявленное украинцами озеро под ледником, по мнению полярников, не замерзает даже зимой. На 30-метровом участке, которую удалось пройти ученым, максимальная глубина составляет 1,5 метра. Сейчас предстоит выяснить, есть ли в этом озере живые существа.

У полярников есть версия о том, как образовалось это подледниковое озеро. Ученые объясняют это тем, что в летние месяцы лед на поверхности тает, вода течет по скале и нагревается под лучами солнца. Она затекает под ледник, образуя озеро.

Ранее сообщалось, что необычную ситуацию зафиксировали украинские ученые, которые находятся на антарктической станции "Академик Вернадский".

Фото кровавого снега сделал украинский ученый-биолог Андрей Зотов. Оказалось, что никакой "жестокой бойни" не было, а всему виной водоросли.

Так, красно-малиновую окраску снегу придают микроскопические снежные водоросли - хламидомонады Chlamydomonas nivalis. Они не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей длительной зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными (а сейчас в Антарктиде как раз лето), споры начинают прорастать.

Кроме хлорофила их клетки содержат также красный каротиновой слой - поэтому на снегу возникают красные пятна как от малинового джема.

Ученые отмечают, что как только наступят холода цветение снега прекратится.

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