Скандальний російський депутат Володимир Жириновський приголомшив скандальною заявою про Україну

На його думку, "Україна – це європейський гній, і країні потрібно змінити гімн."

“Зрозумійте нарешті, ви не потрібні Заходу, вас вважають європейським сміттям, гноєм. Вас зачищають, а не захищають, знущаються з вами. Все йде до того, що ви повинні зникнути. Вас вже залишилося тридцять мільйонів, а потім буде все менше і менше. Гімн України пора переписати. Замість фрази “ще не вмерла Україна” треба написати: “вже вмерла Україна”. Ваша політична еліта – це похоронне бюро для країни”, - заявив скандальний політик.

Варто відзначити, що подібні висловлювання просто ллються рікою від Жириновського.

Раніше він заявив, що Україна нібито приречена на вічну війну. За його словами, її вестиме те покоління українців, яке встигло вирости за роки незалежності.



Також він упевнений, що рано чи пізно Україна увійде в склад РФ, а саму ситуацію в країні він порівняв з «рак четвертої стадії».

Жириновський запевнив, що Володимир Зеленський не зможе керувати країною більше двох років, оскільки по закінченні цього терміну його буде чекати новий «кривавий» майдан, після якого Україна стане частиною Росії.

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