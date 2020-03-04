Одіозний російський пропагандист Сергій Кургінян, якого називають батьком ідеї "русского мира", зробив чергову скандальну заяву

В ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" затятий українофоб поділився нетверезими думками про те, що без русифікації України нібито приречена на здичавіння. особливо повинні постраждати – її західні області.

Більше того, він висловив упевненість у тому, що суверенна держава досі є частиною Російської імперії.

На його думку, без русифікації Україна нібито приречена, і тільки територія Донецка зможе існувати, адже там цінують російський мову.

"Так влаштована імперія, що синонімом розвитку є русифікація в сполученні з національною специфікою. Як тільки це зникає – йде розвиток. Тому Донецьк буде розвиватися на основі українського з'єднання з русифікацією. А ці території, особливо западенські, будуть далі і далі йти в архаїчне сільське господарство! А коли прийде латифундист, то воно буде знищено, і вони будуть повертатися в дикість!" – заявив несамовитий фанатик "російського світу".

Також раніше повідомлялося, що Кургінян заявив, що українці начебто не мають своєї ідентичності, а все через те, що відокремилися від "Великої російської імперії".

Пропагандист заявив, що, коли імперія розпалася на маленькі держави. То українцям довелося придумувати свою ідентичність, якої у них нібито ніколи не було.

Нагадаємо, батько "русского мира" запропонував Україні продати території.

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