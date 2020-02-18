Російський пропагандист, публіцист і ідеолог "русского мира" Сергій Кургінян видав маразматичну фантазію про майбутнє України
Так, він заявив, що Україну необхідно зламати інакше нібито українську державність вже нічого не врятує.
Черговий маразм Кургінян озвучив під час прямого ефіру пропагандистської телепередачі "Вечір з Володимиром Соловйовим", яку транслюють на російському каналі Росія 1.
Затятий українофоб обурився, що Володимир Зеленський не збирається змінювати конструкцію української держави. Також він вкотре почав звинувачувати Україну в зриві Мінських угод. Кургінян "порадив" українцям змінити політичну систему країни, адже нібито без цього неможливо виконати Мінські угоди.
До всього іншого, він стверджує, що необхідно підірвати конструкцію України, адже вона нібито брехлива і постмайданівська.
"Мінські угоди не можна дотримуватися в рамках існуючої державної конструкції України - або цю конструкцію треба скасувати, або скасувати Мінські угоди. У цьому був саме пристрій Мінських угод, якщо хочете, вони підводили цю стратегічну міну під брехливу конструкцію постмайданної України. Або її треба підірвати, або - все, треба скасовувати Мінські угоди", - заявив несамовитий "любитель Путіна".
Також раніше повідомлялося, що Кургінян заявив, що українці начебто не мають своєї ідентичності, а все з-за того, що відокремилися від "Великої російської імперії".
Пропагандист заявив, що, коли імперія розпалася на маленькі держави. То українцям довелося придумувати свою ідентичність, якої у них нібито ніколи не було.
Нагадаємо, батько "русского мира" запропонував Україні продати території.
Як повідомляла Politeka, батько "русского мира" в приступі істерики накинувся на українців.
Також Politeka писала, що батько "русского мира" публічно пригрозив українцям, скандальна заява.