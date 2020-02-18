Російський пропагандист, публіцист і ідеолог "русского мира" Сергій Кургінян видав маразматичну фантазію про майбутнє України

Так, він заявив, що Україну необхідно зламати інакше нібито українську державність вже нічого не врятує.

Черговий маразм Кургінян озвучив під час прямого ефіру пропагандистської телепередачі "Вечір з Володимиром Соловйовим", яку транслюють на російському каналі Росія 1.

Затятий українофоб обурився, що Володимир Зеленський не збирається змінювати конструкцію української держави. Також він вкотре почав звинувачувати Україну в зриві Мінських угод. Кургінян "порадив" українцям змінити політичну систему країни, адже нібито без цього неможливо виконати Мінські угоди.

До всього іншого, він стверджує, що необхідно підірвати конструкцію України, адже вона нібито брехлива і постмайданівська.