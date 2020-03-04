Одиозный российский пропагандист Сергей Кургинян, которого называют отцом идеи "русского мира", сделал очередное скандальное заявление
В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заядлый украинофоб поделился нетрезвыми мыслями о том, что без русификации Украина якобы обречена на одичание. В особенности должны пострадать – ее западные области.
Более того, он выразил уверенность в том, что суверенное государство до сих пор является частью Российской империи.
По его мнению, без русификации Украина якобы обречена, и только территория Донецка сможет существовать, ведь там ценят российский язык.
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"Так устроена империя, что синонимом развития является русификация в соединении с национальной спецификой. Как только это исчезает – уходит развитие. Поэтому Донецк будет развиваться на основе украинского соединения с русификацией. А эти территории, особенно западенские, будут дальше и дальше уходить в архаическое сельское хозяйство! А когда придет латифундист, то оно будет уничтожено, и они будут возвращаться в дикость!" – заявил невменяемый фанатик "русского мира".
Также ранее сообщалось, что Кургинян заявил, что украинцы якобы не имеют своей идентичности, а все из-за того, что отделились от "Великой русской империи".
Пропагандист заявил, что, когда империя распалась на маленькие государства. То украинцам пришлось придумывать свою идентичность, которой у них якобы никогда не было.
Напомним, отец "русского мира" предложил Украине продать территории.
Как сообщала Politeka, отец "русского мира" в приступе истерики набросился на украинцев.
Также Politeka писала, что отец "русского мира" публично пригрозил украинцам, скандальное заявление.