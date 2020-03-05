Крім того, він озвучив фейкову страшилку про те, що Київ своєю відмовою від подібного сценарію нібито підштовхнув країну до громадянської війни і масовим розправ над інакомислячими.

"Тепер Донбас. Що ви могли робити, якщо б хотіли його заграбастати? Ви повинні були дати йому всі права, які завгодно - конфедеративні, будь-які. "Та ми вас грошима засиплемо, та хто москалі, та дивіться, брати, та йдіть до нас!" Ви що зробили? Ви його озлобили гранично! Ви його так само гвалтуєте, як церква!" - обурено вигукнув путінський пропагандист.

Кургінян також висунув неадекватне припущення про те, що Україна нібито тисне російськомовне населення і насаджує антиросійські настрої в суспільстві. Цим вона нібито провокує розпалювання глобальної "громадянської" війни, яка насправді є актом агресії Російської Федерації.

"Російська мова! До фіга було людей, які говорили російською мовою, які цілком могли увійти в ваш контекст, говорити: "Та наша держава, віддайте Крим!". Виникає питання: що роблять люди? Ці люди радикалізують частину суспільства, збирають її в радикально антиросійське ядро. А те, що інші, навпаки, стають промоскальскими, як ви це говорите, їм плювати. До чого вони ведуть? До громадянської війни і репресій!" - заявив Кургінян.