Одіозний російський пропагандист Сергій Кургінян, якого називають батьком ідеї "русского мира", накинувся на українців з черговим звинуваченням
Так, він заявив, що якщо Україна хотіла зберегти тимчасово окуповані частини Донбасу в своєму складі, то нібито повинна була надати їм всі права, яких би тільки вимагали терористи.
Маразматичными міркуваннями Кургінян поділився в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".
"Тепер Донбас. Що ви могли робити, якщо б хотіли його заграбастати? Ви повинні були дати йому всі права, які завгодно - конфедеративні, будь-які. "Та ми вас грошима засиплемо, та хто москалі, та дивіться, брати, та йдіть до нас!" Ви що зробили? Ви його озлобили гранично! Ви його так само гвалтуєте, як церква!" - обурено вигукнув путінський пропагандист.
Кургінян також висунув неадекватне припущення про те, що Україна нібито тисне російськомовне населення і насаджує антиросійські настрої в суспільстві. Цим вона нібито провокує розпалювання глобальної "громадянської" війни, яка насправді є актом агресії Російської Федерації.
"Російська мова! До фіга було людей, які говорили російською мовою, які цілком могли увійти в ваш контекст, говорити: "Та наша держава, віддайте Крим!". Виникає питання: що роблять люди? Ці люди радикалізують частину суспільства, збирають її в радикально антиросійське ядро. А те, що інші, навпаки, стають промоскальскими, як ви це говорите, їм плювати. До чого вони ведуть? До громадянської війни і репресій!" - заявив Кургінян.
Нагадаємо, батько "русского мира" запропонував Україні продати території.
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