Розкрито цікаву деталь переговорів між Реджепом Ердоганом і Володимиром Путіним

Про це пише Апостроф.

Як відомо, зустріч лідерів Туреччини та Російської Федерації відбулася вчора, 5 березня, в Москві.

Користувачі соціальних мереж звернули увагу на цікаву деталь переговорів.

Володимир Путін для багатогодинної бесіди привів Реджепа Ердогана в зал, де над їх головами стояв годинник у вигляді скульптури "Перехід через Балкани".

Лідер Кремля пішов на чергову хитрість і посадив лідера Туреччини під скульптурою, на якій зображений військовий подвиг російських солдатів після розгрому турків у Болгарії в 1877-1878 роках.

Також в цьому залі стояла скульптура імператриці Катерини Великої, яка відвоювала у Османської імперії Крим. На опублікованих прес-службою Кремля знімках здається, ніби скульптура "дивиться" на Реджепа Ердогана.

Раніше ми розповідали про те, що Реджеп Ердоган жорстко поставив Путіна на місце. Бесіда президентів тривала шість з половиною годин, після чого вони погодили підсумковий документ з питань врегулювання ситуації в Сирії.

У мережі також з'явилося відео з уривком бесіди президентів. Багато інтернет-користувачі звернули увагу на те, як спокійно на ньому тримається Ердоган і як при цьому Путін нервує. Так, президент РФ постійно тупотів ногами і частіше дивився в підлогу, ніж на свого співрозмовника.

Користувачі різко відреагували на публікацію і зазначили, що Путін просто боїться Реджепа Ердогана.

«Совається, ручки смикає, кусає губу, очі відводить», «Путін зовсім втратив самовладання. Якось навіть соромно за нього. Інша справа коли він зустрічається з активістами ЗНФ. Що то і про помідори не згадує. Це тобі не в автобусі п**днути і втекти», «Вирішив бути вище Ердогана і одягнув нові, високі пинєходи, а вони тиснуть», «І що це таке? Путін нервує, а Ердоган спокійний. Все, здався вуличний хуліган?», - написали вони в коментарях.

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