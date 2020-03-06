Актор Джон Малкович розповів, що в Голлівуді і в США мало знають про Україну і в цілому про війну проти РФ



Про це зірка Голлівуду розповів в інтерв'ю ТСН.

За його слова, там навіть не знають, що відбувається в Україні, а зацікавлені лише



"Протягом цих років Україна залишається білою плямою, як ніби її хтось стер з карти. В мізках голлівудської спільноти – Трамп і російська змова. В цьому році я двічі намагався говорити з ними про Україну. Ніхто не хоче про це говорити", - запевняє актор.

Крім того, він підкреслив, що невідомими в США є і події Євромайдану.

"Я навіть не знаю, який відсоток небайдужих в Голлівуді знає, що сталося тут в 2014 році і що відбувається зараз. Але я не голлівудський актор. Я не такий, як вони", – уклав Малкович.





А ось деякі російські зірки не перестають грубо висловлювати в бік України.

Раніше, актор Іван Охлобистін заявив, що Україна – це «відстала, злиденна, інфікована ідіотською єрессю своєї міфічної величі» країна, яка не потрібна ЄС.

Наприклад, упевнений він, німці, які годують половину Європи, Україну «тупо бояться і зневажають», їх дідусі і бабусі пам'ятають, хто такі українці, а онучата «відмінно знають, скільки коштує українська дівчина на перехресті в передмісті».

Ставлення французів – не краще, вважає Охлобистін. Мовляв, вони «навіть думки не допускають, що, крім румунів, їм ще доведеться ганяти по парках бездомних дармоїдів».



