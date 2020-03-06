Актор Джон Малкович розповів, що в Голлівуді і в США мало знають про Україну і в цілому про війну проти РФ
Про це зірка Голлівуду розповів в інтерв'ю ТСН.
За його слова, там навіть не знають, що відбувається в Україні, а зацікавлені лише
"Протягом цих років Україна залишається білою плямою, як ніби її хтось стер з карти. В мізках голлівудської спільноти – Трамп і російська змова. В цьому році я двічі намагався говорити з ними про Україну. Ніхто не хоче про це говорити", - запевняє актор.
Крім того, він підкреслив, що невідомими в США є і події Євромайдану.
"Я навіть не знаю, який відсоток небайдужих в Голлівуді знає, що сталося тут в 2014 році і що відбувається зараз. Але я не голлівудський актор. Я не такий, як вони", – уклав Малкович.
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А ось деякі російські зірки не перестають грубо висловлювати в бік України.
Раніше, актор Іван Охлобистін заявив, що Україна – це «відстала, злиденна, інфікована ідіотською єрессю своєї міфічної величі» країна, яка не потрібна ЄС.
Наприклад, упевнений він, німці, які годують половину Європи, Україну «тупо бояться і зневажають», їх дідусі і бабусі пам'ятають, хто такі українці, а онучата «відмінно знають, скільки коштує українська дівчина на перехресті в передмісті».
Ставлення французів – не краще, вважає Охлобистін. Мовляв, вони «навіть думки не допускають, що, крім румунів, їм ще доведеться ганяти по парках бездомних дармоїдів».
Як повідомляла Politeka, Охлобистін висловився про Україну після скандального відео.
Також Politeka писала, російський актор порушив державний кордон України.