Актер Джон Малкович рассказал, что в Голливуде и в США мало знают об Украине и в целом о войне против РФ



Об этом звезда Голливуда рассказал в интервью ТСН.

По его слова, там даже не знают, что происходит в Украине.



"На протяжении этих лет Украина остается белым пятном, как будто ее кто-то стер с карты. В мозгах голливудского сообщества – Трамп и российский сговор. В этом году я дважды пытался говорить с ними об Украине. Никто не хочет об этом говорить", - уверяет актер.

Кроме того, он подчеркнул, что неизвестными в США являются и события Евромайдана.

"Я даже не знаю, какой процент неравнодушных в Голливуде знает, что произошло здесь в 2014 году и что происходит сейчас. Но я не голливудский актер. Я не такой, как они", – заключил Малкович.





А вот некоторые российские звезды не перестают грубо высказывать в сторону Украины.

Ранее, актер Иван Охлобыстин заявил, что Украина – это «отсталая, нищая, инфицированная идиотской ересью своего мифического величия» страна, которая не нужна ЕС.

Режиссер Федор Бондарчук придерживается похожего мнения. Ранее он заявил что "в Украине царит каменный век."

"То, что происходит (в Украине - ред.) кровный беспредел – это просто каменный век. Какая демократия? Какая свобода? О чем мы говорим?!", - возмутился он.

Также режиссер уверен, что подобного в РФ не будет.



