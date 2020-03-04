Новое интервью российского президента Владимира Путина одному из главных пропагандистских ресурсов вызвало шквал обсуждений

В частности, россиян разозлило пояснение главы государства, почему не растут их доходы уже на протяжении многих лет, передает Politeka.

Бедственное положение граждан Путин объяснил… падением цены на нефть. Соответствующее видео на своей странице в Twitter опубликовал блогер под ником Профессор Преображенский.

Путин: доходы людей упали, потому что упала цена на нефть.



Опять Путин проговорился о том, что ничего с 90-х не изменилось.

Нефть дорогая - есть деньги. Нефть подешевела - нет денег.

И если цена нефти станет, как в 90-х, то и зарплаты с пенсиями будут, как в 90-х. pic.twitter.com/OBcW4G6eZz — Проф. Преображенский (@prof_preobr) March 4, 2020

В кадре ведущий говорит президенту РФ, что за последние годы благосостояние россиян значительно ухудшилось.

В ответ глава государства абсолютно соглашается с этим и поясняет, что виной всему цены на нефть.

«Меня беспокоит, что такая стагнация произошла в реальных доходах населения. Ну, объяснение есть. Прежде всего они связаны с падением цен на энергоносители. Пока все у нас росло, нефть была по сто долларов за баррель и больше. А счас 60. Разница есть? В два раза почти».

Среди прочих перлов, которые прозвучали в эфире «20 вопросов Владимиру Путину» президент РФ назвал главное различие между застоем и стабильностью в России.

«Экономическая стабильность – это база для развития. И вообще, стабильность – это всегда база для развития. А застой – это, по сути дела, движение назад, никакого развития. Вот в этом главное отличие», – выдал он.

По его словам, вконце 1990-х годов в стране нищими были 42 млн человека, а состоянием на сегодня – «всего» около 13,5 млн человек.

Еще одно оправдание нищете – мировой экономический кризис 2008 года. Когда ведущий напомнил Путину, что в начале своего президентства он обещал доветси зарплаты россиян до 2700 долларов, тот ответил, что так бы и было, если бы не кризис.

«Мы к 2008 году планировали удвоить ВВП. И на базе удвоения строили социальные планы. В 2008 году мы практически достигли этой планки. Разразился мировой экономический кризис. Не по нашей вине, он пришел к нам извне… Но, честно говоря, не мы в этом были виноваты».

В сети пользователи не сдерживались.

«Ни за что не может стать честным - хитрит на глазах у всей страны -- доходы у россиян упали, потому что коррупции и воровства перешли все мыслимые пределы - да и танки вместо масла!», «Путин = ложь. Путин = война. Путин = нищета. Простые, но не очевидные для россиян вещи», «Тут главное не перепутать. За повышение доходов россиян нужно благодарить ВладимВладимировича, за падение доходов - ругать цены на нефть!», – пишут в комментариях.

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