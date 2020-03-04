В интернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина за выходку с Конституций, которая кое-что напомнила

Как сообщает Politeka, карикатуру опубликовал художник Сергей Елкин в Facebook.

Так, на опубликованном снимке видно, что в 2014 году Россия мухлевала с данными анализов своих спортсменов. В результате – они были лишены возможности выступать на Олимпиаде под собственным флагом.

Теперь же Путин хочет внести Конституцию, что наталкивает на возможные опасности. На это обратили внимание и пользователи сети.

Ранее мы писали, что российский хоккеист клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин, который является топ-спортсменом РФ, обрушился с критикой в адрес президента РФ Владимира Путина.

Свое недовольство властью и происходящим в России Панарин высказал в интервью YouTube-каналу "Всему Головин".

"Думаю, Путин уже не понимает, где хорошо, а где плохо, Мне кажется, ему психологически уже не так просто трезво оценивать ситуацию. Есть много людей, которые говорят ему какие-то вещи и подводят его к решениям. Если тебе все будут двадцать лет говорить, какой ты молодец и все правильно делаешь, ты разве будешь видеть свои ошибки?", - сказал Панарин.

Хоккеист привел пример США, где президент может быть избран максимум на два срока, а также выразил мнение, что Путин засиделся у власти.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.