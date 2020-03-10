Глава країни-агресора Володимир Путін продовжує марити тим, що на Росію хтось планує напасти

Скандальну заяву він зробив в інтерв'ю пропагандисту, передає Politeka.net ( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Гучне інтерв'ю по соціальних мережах поширив кремлівський пул, в який входить безліч різних пропагандистів.

На цей раз Володимир Путін відзначився заявою про нову криваву війну.

Зокрема, лідер Кремля пригрозив розв'язати нову бійню за умови, якщо на Росію нібито хтось спробує напасти. Ця заява прозвучала, коли Володимир Путін згадував результати "Великої вітчизняної війни".

"І якщо хтось посміє зробити щось подібне, ми повторимо. Хто до нас з мечем прийде, від меча і загине", – заявив Путін на камеру.

Раніше ми розповідали про те, що Володимир Путін здивував усіх безглуздою заявою. Зокрема, лідер Кремля заявив, що в Росії нібито хтось намагається "вкрасти перемогу у Другій світовій війні.

"Хто хоче вкрасти у нас Перемогу? Спроби робляться такі, але це неможливо. Берлін-то хто штурмував? Чий прапор майорів над рейхстагом? Цього ніхто не забуде", - розповідав російський президент в інтерв'ю.

Росіяни з гумором відреагували на заяву лідера Кремля і зазначили, що у нього проблеми з головою.

"Лицемір і мир", "Берлін то хто штурмував? Особисто Путін з Ротенбергами", "Поехавший дід, наглухо", "Победун", "Дідусь переплутав себе з тими, хто воював?", "Половина країни в злиднях живе, а старий все перемогу захищає. Прокинься, дід!", "Хто ховає мавзолей за фанерою?", "Портянки не нюхав, а туди ж", "А щоб припинити всі ці спроби вкрасти у Перемогу Росії, Путін засекретив всі військові архіви до 2040 року!" - жартують вони в коментарях під публікацією.

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