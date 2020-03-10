Топ-пропагандист России Владимир Соловьев в очередной раз сделал странное заявление

Так, он отметил, что современная Украина якобы обязана своим существованием Владимиру Ленину.

Поэтому он считает, что географическим центром нашей страны следует считать Мавзолей на Красной площади в Москве. Свои странные умозаключения он озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Украина появилась-то когда в таком виде? Благодаря дедушке Ленину! Поэтому центр Украины в Мавзолее, где создатель вашей страны лежит!" - ехидно заявил пропагандист Соловьев.

Напомним, что топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев выступил с громкой угрозой в адрес Украины. Кроме того, он поставил ультиматум Украине, заявив, что если Вооруженные силы не будут отведены с фронта на востоке, то государство потеряет всю свою территорию до Киева.

Также ранее сообщалось, что Соловьев разразился громкими угрозами о наступлении России на территорию Украины. В частности цинично заявил, что войск страны-агрессора нет на Донбассе, но когда они там появятся, украинцам якобы придется спасаться бегством:

"Россия выйдет из Донбасса тогда, если сначала туда войдет. А если Россия войдет на Донбасс, то вас надо будет ловить на границе с Польшей! Вы убили 10 тысяч жителей Донбасса!".

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