Одіозний російський пропагандист Сергій Кургінян, якого називають батьком ідеї "русского мира", запропонував позбавити Україну статусу чорноморської і азовської держави

Скандальний любитель Путіна висловив упевненість в тому, що такий крок нібито зупинить не тільки Україну, але й Захід, який підтримує її в протидію окупаційної політики Москви.

Настільки зухвалу ідею Кургінян озвучив в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

Рупор Кремля висловився, не приховуючи страху перед наближенням поразки Росії:

"Якщо Захід буде рухатися далі, то можна або в цій блискучій грі остаточно програти, або сказати, що Україна не повинна бути в цій ситуації чорноморською і азовською державою. І все! Це дуже різкий хід, і я не кажу, що я до нього закликаю. Але я кажу про те, що в цих іграх, де, як ми знаємо, тонше, ніж щось, що є струмінь з цього органу, так от у цих іграх можна догратися до того, що нам поставлять мат!".

Також раніше повідомлялося, що Кургінян висунув неадекватне припущення про те, що Україна нібито тисне російськомовне населення і насаджує антиросійські настрої в суспільстві. Цим вона нібито провокує розпалювання глобальної "громадянської" війни, яка насправді є актом агресії Російської Федерації.

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