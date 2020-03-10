Одіозний російський пропагандист Сергій Кургінян, якого називають батьком ідеї "русского мира", запропонував позбавити Україну статусу чорноморської і азовської держави

Скандальний любитель Путіна висловив упевненість в тому, що такий крок нібито зупинить не тільки Україну, але й Захід, який підтримує її в протидію окупаційної політики Москви.

Настільки зухвалу ідею Кургінян озвучив в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1". 

Сергій Кургінян

Рупор Кремля висловився, не приховуючи страху перед наближенням поразки Росії:

"Якщо Захід буде рухатися далі, то можна або в цій блискучій грі остаточно програти, або сказати, що Україна не повинна бути в цій ситуації чорноморською і азовською державою. І все! Це дуже різкий хід, і я не кажу, що я до нього закликаю. Але я кажу про те, що в цих іграх, де, як ми знаємо, тонше, ніж щось, що є струмінь з цього органу, так от у цих іграх можна догратися до того, що нам поставлять мат!".

Сергій Кургінян, батько руського світу

Також раніше повідомлялося, що Кургінян висунув неадекватне припущення про те, що Україна нібито тисне російськомовне населення і насаджує антиросійські настрої в суспільстві. Цим вона нібито провокує розпалювання глобальної "громадянської" війни, яка насправді є актом агресії Російської Федерації.

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