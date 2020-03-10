Одиозный российский пропагандист Сергей Кургинян, которого называют отцом идеи "русского мира", предложил лишить Украину статуса черноморского и азовского государства

Скандальный любитель Путина выразил уверенность в том, что такой шаг якобы остановит не только Украину, но и Запад, который поддерживает ее в противодействии оккупационной политике Москвы.

Столь наглую идею Кургинян озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Рупор Кремля высказался, не скрывая страха перед приближающимся поражением России:

"Если Запад будет двигаться дальше, то можно либо в этой блестящей игре окончательно проиграть, либо сказать, что Украина не должна быть в этой ситуации черноморским и азовским государством. И все! Это очень резкий ход, и я не говорю, что я к нему призываю. Но я говорю о том, что в этих играх, где, как мы знаем, тоньше, чем нечто, есть струя из этого органа, так вот в этих играх можно доиграться до того, что нам поставят мат!".

Также ранее сообщалось, что Кургинян выдвинул неадекватное предположение о том, что Украина якобы притесняет русскоязычное население и насаждает антирусские настроения в обществе. Этим она якобы провоцирует разжигание глобальной "гражданской" войны, которая на самом деле является актом агрессии Российской Федерации.

Напомним, отец "русского мира" предложил Украине продать территории.

Как сообщала Politeka, отец "русского мира" в приступе истерики набросился на украинцев.

Также Politeka писала, что отец "русского мира" публично пригрозил украинцам, скандальное заявление.