Актор Іван Охлобистін заявив, що не проти відправитися в "ДНР" і воювати на їхньому боці

Таким бажанням він поділився з російським виданням "Аргументи і факти".

Він стверджує, що взяв би з собою і сім'ю.

"Швидше за все, частина сім'ї поїде зі мною, тому що від них відв'язатися добром мені не вдасться. Оксанка точно поїде. Вона і стріляє добре", - заявив Охлобистін.

Але тут же згадав, що має священний сан.

"В силу того, що у мене священний сан, я вбивати не можу, але я б міг допомагати по адміністративно-господарській частині або ще щось робити. Можу, наприклад, підтримувати солдатів, подавати кулеметні стрічки…", - заявив актор.

Крім того, він згадав російського письменника Захара Прілєпіна, зібрав власний батальйон у «ДНР».

«Якби зараз жив Висоцький, він би давно воював з Прілєпіним в одному окопі, руку даю на відсіч! Олег Даль – те ж саме, там би тусив, з концертами об'їздив усе і скрізь, у всіх окопах з віршами побував. Ось це люди. Це шаляпінский рівень. А те, що зараз, – фу. Я і телевізор з цієї причини не дивлюся», – резюмував він.

Варто відзначити, що російський актор регулярно негативно висловлюється на адресу України.

За його словами, Україна – це «відстала, злиденна, інфікована ідіотською єрессю своєї міфічної величі» країна, яка не потрібна ЄС.



Також, упевнений він, німці, які годують половину Європи, Україну «тупо бояться і зневажають», їх дідусі і бабусі пам'ятають, хто такі українці, а онучата «відмінно знають, скільки коштує українська дівчина на перехресті в передмісті».

Як повідомляла Politeka, Охлобистін висловився про Україну після скандального відео.

Також Politeka писала, російський актор порушив державний кордон України.