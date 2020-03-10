Актер Иван Охлобыстин заявил, что не против отправиться в "ДНР" и воевать на их стороне

Таким желанием он поделился с российским изданием "Аргументы и факты".

Он утверждает, что взял бы с собой и семью.

"Скорее всего, часть семьи поедет со мной, потому что от них отвязаться добром мне не удастся. Оксанка точно поедет. Она и стреляет хорошо", - заявил Охлобыстин.

Но тут же вспомнил, что имеет священный сан.

"В силу того, что у меня священный сан, я убивать не могу, но я бы мог помогать по административно-хозяйственной части или ещё что-то делать. Могу, например, поддерживать солдат, подавать пулемётные ленты…", - заявил актер.

Кроме того, он вспомнил российского писателя Захара Прилепина, собравшего собственный батальон в «ДНР».

«Если бы сейчас жил Высоцкий, он бы давно воевал с Прилепиным в одном окопе, руку даю на отсечение! Олег Даль – то же самое, там бы тусил, с концертами объездил бы все и везде, во всех окопах со стихами побывал. Вот это люди. Это шаляпинский уровень. А то, что сейчас, – фу. Я и телевизор по этой причине не смотрю», – заключил он.

Стоить отметить, что российский актер регулярно нелестно высказывается в адрес Украины.

По его словам, Украина – это «отсталая, нищая, инфицированная идиотской ересью своего мифического величия» страна, которая не нужна ЕС.



Также, уверен он, немцы, которые кормят половину Европы, Украину «тупо боятся и презирают», их дедушки и бабушки помнят, кто такие украинцы, а внучата «отлично знают, сколько стоит украинская девушка на перекрестке в пригороде».

Как сообщала Politeka, Охлобыстин высказался об Украине после скандального видео.

Также Politeka писала, российский актер нарушил государственную границу Украины.