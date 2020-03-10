Він упевнений, що українці "повернули не туди"

Музикант Костянтин Кінчев, впевнений, що в ненависті українців до росіян винен Степан Бандера



Таку заяву лідер рок-групи "Аліса" зробив в інтерв'ю Юрію Дудю.

Він упевнений, що ненависть буде тільки посилюватися.

"Вони, на жаль, повернулися в той бік, куди їх покликав Степан Бандера. Тому вони нас все більше і більше ненавидять і ненависть зараз буде тільки посилюватися", - заявив він.



Нагадаємо, музиканта внесли в базу за незаконне перетинання державного кордону України, заперечення російської агресії і незаконну гастрольну діяльність в Криму.

Кінчев відвідував Севастополь і Крим в 2014 і 2015 роках відповідно. У базу даних "Миротворця" він внесений під своїм справжнім прізвищем Панфілов.



А ось у російського актора Василя Ланового інше думки про погіршення відносин між Україною і РФ.

За його словами, відносини між Україною і Росією було псувати неправильно, а винуватцем розбрату між країнами він називає США.