Музикант Костянтин Кінчев, впевнений, що в ненависті українців до росіян винен Степан Бандера

Таку заяву лідер рок-групи "Аліса" зробив в інтерв'ю Юрію Дудю.

Він упевнений, що ненависть буде тільки посилюватися.

"Вони, на жаль, повернулися в той бік, куди їх покликав Степан Бандера. Тому вони нас все більше і більше ненавидять і ненависть зараз буде тільки посилюватися", - заявив він.

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Нагадаємо, музиканта внесли в базу за незаконне перетинання державного кордону України, заперечення російської агресії і незаконну гастрольну діяльність в Криму.

Кінчев відвідував Севастополь і Крим в 2014 і 2015 роках відповідно. У базу даних "Миротворця" він внесений під своїм справжнім прізвищем Панфілов.

А ось у російського актора  Василя Ланового інше думки про погіршення відносин між Україною і РФ.

За його словами, відносини між Україною і Росією було псувати неправильно, а винуватцем розбрату між країнами він називає США.

Лановой

"Тут все просто. Америка як може підриває єднання наших народів, це чиста політика. До речі, що стосується Євросоюзу: мені там бачиться інша тенденція — прагнення Європи до розвалу. Там купа країн в боргах. Сильним державам — Німеччині, Франції — вже набридло обслуговувати малі і економічно нерозвинені держави: Грецію, прибалтійські країни і т. д", - заявив він.

Нагадаємо, що лідер "Мумій Троля" відкрив очі на життя в РФ.

Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.

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