Скандальна топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва влаштувала істерику в прямому ефірі

Так, Скабєєва вибухнула їдкими образами в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1", завивши, що "закон про мову" став "плювком в обличчя" більшості українців, які нібито не підтримують розвиток державної мови.

Скабєєва натякнула, що українці нібито проголосували за Зеленського, щоб він врятував їх від "закону про мову", який просував Порошенко. А тепер, коли його прийняли 73% українцям "плюнули в обличчя". При цьому, пропагандистка не стримувала своїх емоцій, вигукуючи й розмахуючи руками.

"Що говорити про цю нещасну Україну, якщо там офіційно, тепер вже остаточно заборонили російську мову! Таким чином вони плюнули в сторону всіх тих українців, а це 73%, які голосували проти Порошенка і цих пекельних, абсолютно людожерських огидних законів!" – наголосила, не стримуючи емоцій, пропагандистка.

Варто зазначити, що закон закріплює, що єдиною державною мовою в Україні є українська — і вона обов'язкова для органів державної влади та суспільних сфер на всій території держави.