Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев устроил бурную дискуссию о том, как была создана Украина, показав фейковую карту

Соловьев показал, в прямом эфире пропагандистской телепередачи"Вечер с Владимиром Соловьевым", фейковую карту "раздербанинной" страны, на которой почти все территории названы "подарками" российских правителей.

"Вот посмотрите на это страшное прошлое. Вот на этом страшном прошлом написано, кто Украине каких земелек дал. Ничего не смущает? Наша сущность - это Украина. Мы вам дали. Вы нам что дали? Вот, пожалуйста, территория Украины, кто что дал Украине: Владимир Ильич Ленин - немало, Иосиф Виссарионович Сталин - немало", - высокомерно отметил пропагандист, комментируя псевдоисторическую карту.

Выпад пропагандиста разозлил украинского общественного деятеля Вадима Трюхана, и он предложил Соловьеву вспомнить о IX-X веке, когда Киевская Русь, являющаяся предшественницей Украины, была одной из самых мощных держав мира, тогда как Москвы еще даже не существовало.

Такой ответ пришелся не по нраву ведущему, и он начал использовать ложные аргументы о том, что без нынешней территории России Киевская Русь якобы была бы мизерной. Кроме того, он добавил, что она, дескать, не имела ничего общего с современной Украиной, ведь ее основали нормандцы.

"В Киевской Руси где хоть слово было про Украину? Они говорили на украинском или нет?! Слово "Украина" когда появилось? Еще раз говорю - Киевская Русь, а не Украина. Поэтому и Киев - наш город, в котором вы временно оккупировано находитесь. Русь была, а украинцев не было", - резюмировал Соловьев.

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