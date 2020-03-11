І не тільки йому

Колишній депутат Сергій Марков, якого називають людиною Путіна, назвав умови, за яких президент РФ складе свої повноваження

Своїми думками він поділився в ефірі радіо "Ехо Москви".



За його словами, Володимир Путін піде з поста президента, якщо з РФ будуть зняті всі санкції, припинена інформаційна війна, а також "усунені русофобські настрої" в Україні.

"Якщо це гібридна війна буде продовжена, то народ Росії вимагає, щоб головнокомандувач не йшов з цього поста. Але ми можемо сказати що потрібно, щоб Володимир Путін пішов від влади", – заявив він.

Особливу увагу він приділив Україні:

"Четверте – негайна ліквідація "русофобської хунти" в Україні. Суд над усіма тими, хто її створив, створив – це суд повинен бути над людьми типу Турчинов, Аваков. Всіх інших, які скоїли цей державний переворот в 14-му році. Російська мова має стати другою державною в Україні", – резюмував він.





Раніше ми повідомляли, що Володимир Путін зможе правити вічно в РФ після схвалення поправки про обнулення президентських термінів.

Він особисто підтримав запропоновану поправку, при цьому зазначивши, що остаточне рішення має залишатися за Конституційним судом.

Після його слів Держдума підтримала поправку про зняття обмежень кількості президентських термінів. Це дозволить Путіну балотуватися на президентські вибори у 2024-му році.

Нагадаємо, Путін достроково піде у відставку: стали відомі важливі деталі.

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