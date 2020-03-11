И не только ему

Бывший депутат Сергей Марков, которого называют человеком Путина, назвал условия, при которых президент РФ сложит свои полномочия

Своими мыслями он поделился в эфире радио "Эхо Москвы".



По его словам, Владимир Путин уйдет с поста президента, если с РФ будут сняты все санкции, прекращена информационная война, а также "устранены русофобские настроения" в Украине.

"Если это гибридная война будет продолжена, то народ России требует, чтобы главнокомандующий не уходил с этого поста. Но мы можем сказать что нужно, чтобы Владимир Путин ушел от власти", – заявил он.

Особое внимание он уделил Украине:

"Четвертое – немедленная ликвидация "русофобской хунты" в Украине. Суд над всеми теми, кто ее сформировал, создал – это суд должен быть над людьми типа Турчинов, Аваков. Всех прочих, которые совершили этот государственный переворот в 14-м году. Русский язык должен стать вторым государственным в Украине", – заключил он.





Ранее мы сообщали, что Владимир Путин сможет править вечно в РФ после одобрения поправки об обнулении президентских сроков.

Он лично поддержал предложенную поправку, при этом отметив, что окончательное решение должно оставаться за Конституционным судом.

После его слов Госдума поддержала поправку о снятии ограничений по количеству президентских сроков. Это позволит Путину баллотироваться на президентские выборы в 2024-м году.

Напомним, Путин досрочно уйдет в отставку: стали известны важные детали.

Как сообщала Politeka, Путин одной фразой выдал свой диагноз, россияне в слезах.

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