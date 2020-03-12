Колишній депутат Держдуми РФ В'ячеслав Тетекин розповів про паніку в Кремлі через хворобу Путіна



Свій коментар він дав в інтерв'ю на YouTube каналі "Спец". (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)



За його словами, вже сам господар Кремля втратив інтерес до змін у Конституції РФ.

"Багато говорять, що у Путіна погіршується здоров'я. І в зв'язку з цим він гарячково намагається знайти якийсь варіант поведінки, який би дозволив йому зберегтися у владі", - стверджує політик.

Крім того, він зазначив, що найближче оточення президента РФ стурбований своєю долею і абсолютно розгублена.

"Всі ці тимченки, ротенберг і т. д. Вони відчувають, що насувається щось неминуче і страшне для них. Йде справа до виверження вулкана", – заявив колишній депутат Держдуми.

За його словами, це є "провісниками майбутнього краху режиму".

"Щури починають бігти з тонучого корабля! Ті, хто найбільше підспівував цьому режиму, хто користувався благами цього режиму, всі ці шоумени зараз говорять: "як же так? Як можна так поводитися з народом?” Сам результат щурів з тонучого корабля підтверджує той факт, що цей корабель починає тонути", – зазначив він.

Депутат впевнений, що якщо Путін продовжить триматися влади, то все це закінчиться революцією в країні.

Раніше ми повідомляли, що Володимир Путін зможе правити вічно в РФ після схвалення поправки про обнулення президентських термінів.

Він особисто підтримав запропоновану поправку, при цьому зазначивши, що остаточне рішення має залишатися за Конституційним судом.

Після його слів Держдума підтримала поправку про зняття обмежень по кількості президентських термінів. Це дозволить Путіну балотуватися на президентські вибори в 2024-му році.

Нагадаємо, Путін достроково піде у відставку: стали відомі важливі деталі.

Як повідомляла Politeka, Путін однією фразою видав свій діагноз, росіяни в сльозах.

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