Коронавірус COVID-19 виявили у дружини прем'єр-міністра Канади Софі Грегуар Трюдо

Про це повідомляє Global News (канадська глобальна телевізійна мережа) з посиланням на офіційну заяву канцелярії канадського прем'єра.

«Після рекомендацій медиків Софі Грегуар-Трюдо пройшла тест на COVID-19 (захворювання, що викликається новим коронавірусом — прим. ред). Результати виявилися позитивними», — йдеться в повідомленні.

Наголошується, що зараз дружина канадського прем'єра почуває себе добре. Сам прем'єр-міністр Джастін Трюдо також почувається добре, у нього немає симптомів коронавіруса. Разом з дружиною він перебуватиме на карантині протягом 14 днів.

«Знаходження в карантині будинку — ніщо в порівнянні з іншими канадськими сім'ями, які можуть пройти через це і для тих, хто стикається з серйозними проблемами зі здоров'ям. Ми впораємося з цією ситуацією разом», — наводить Global News заяву Софі Трюдо.

Дружина прем'єра, Софі Грегуар-Трюдо, почала проявляти легкі симптоми хвороби після виступу у Великобританії.

Подружжя Трюдо здали аналізи на виявлення коронавіруса 12 березня.

За даними Агентства суспільної охорони здоров'я Канади на 12 березня, в країні зареєстровано 138 випадків зараження COVID-19. Велика частина хворих виявлена в провінціях Онтаріо і Британській Колумбії — 59 і 46 відповідно.

Перший випадок зараження коронавірусом в Канаді виявили в кінці січня. Носієм захворювання виявився 50-річний житель міста Торонто, який повернувся з китайського міста Ухань, який став епіцентром поширення цієї хвороби.

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