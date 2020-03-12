Жители Украины после объявления карантина Кабмином с 12 марта начали активно шутить на тему коронавируса

Ситуацию с дефицитом масок сразу обшутили кадром из комедии "Кин-дза-дза", на котором главные герои стоят в цветущем лугу стоят с респираторами на лицах. Об этом пишет Politeka.

А на второй картинке автор дал полезный совет водителям, которых будет останавливать патрульная полиция. Можно сделать табличку "У меня коронавирус" и полиция отпустит водителя сразу.

Также нарисовали забавную картинку с рекомендациями для украинцев во время коронавируса, среди которых не рекомендуют целовать иконы, пользоваться только персональной трембитой и не принимать участие в факельных шествиях.

Также появились шутки об интимной прививке от коронавируса, Виталие Кличко, которого прозвали "Квентином Карантино" и другие забавные мемы.

Ранее мы сообщали, что в Киеве проверили уже 46 подозрений на коронавирус.

В Центре общественного здоровья Украины с начала года до 12 марта получено 46 подозрений о коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сказано в данных Минздрава.

Так, из всех проверенных подозрений украинцев на коронавирус, только один случай подтвержден.

Этот единственный случай коронавируса в Украине зарегистрировали еще 3 марта. Остальные 45 проверенных подозрений – отрицательные.

Сообщалось, что в Харькове, как и в целом по Украине, вводится трехнедельный карантин из-за угрозы распространения коронавируса.

Что на данный момент происходит в городе и как он готовится жить во время карантина.

С 12 марта в учебных зведениях, начиная с детсадов и заканчивая вузами, вводятся ограничения. Ньюсмейкером вчерашнего дня стал мэр города Геннадий Кернес, который в соцсетях сообщил о том, что в Харькове будут закрыты театры и кинотеатры, цирк, развлекательные центры и игровые зоны в шоппинг-моллах, а вот школы и детсады будут работать.

Напомним, срочное закрытие Верховной Рады, в Украине готовы на крайние меры

А еще Politeka писала, что харьковчанам показали, как спастись от коронавируса

Также Politeka сообщала, что Комаровский обратился к украинцам после объявления карантина



