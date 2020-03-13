Знайдені останки раритетної тварини, яка жила в епоху динозаврів

Про це пише Знай.

Найдивніше, що цей вид досі живе на Землі - це таргани.

Як стверджують вчені, ці тварини з'явилися на нашій планеті 300 млн років тому і мешкали в темних і вологих печерах, в яких найкраще адаптувалися до умов навколишнього середовища.

Відомо, що розкопки проходили в М'янмі. Вік останків, які були знайдені, становить 99 млн років.

Цей факт зайвий раз доводить, що таргани не тільки жили в часи динозаврів, але і пережили льодовикові періоди, а також застали глобальне потепління та вимирання інших рідкісних тварин.

Раніше була теорія відносного того, що таргани з'явилися на Землі 65 млн років тому в часи кайнозойської ери. Але знахідка в бурштині в рамках розкопок все змінила. Генетичний аналіз показав, що дана пара тварин дійсно є ровесниками динозаврів.

Раніше дослідники з Гарвардського університету виявили в Єгипті всередині 3000-річного саркофага Анк-хонсу, воротаря в Храмі Амон-Ра, зображення древнього єгипетського бога сонця Ра-Хорахту, яке добре збереглося, та частково приховано товстим, схожим на смолу покриттям. А також таємний текст.

Вчені виявили картину в жовтих, помаранчевих та синіх тонах з ієрогліфами з написом «Ра-Хорахту, великий Бог, Господь Небес», поруч з фігурою.

Дослідники зібрали зразки тканини, фарби та смоли, а також вивчили тексти та іконографію на дерев'яній поверхні і картонаже — матеріалі, виготовленому з шарів папірусу або льону, покритих штукатуркою. Також було проведено тривимірне сканування саркофагів для створення комп'ютерних моделей.

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