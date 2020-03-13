Лідер Білорусі Олександр Лукашенко екстрено скасував «Велику розмову з президентом» і переніс її на невизначений термін

Telegram-канал Незигарь, наближений до Кремля, повідомив, що Олександру Лукашенку нібито раптово стало погано і він втратив свідомість, пише видання Zakon.kz.

Як стверджують інсайдери, напередодні ввечері Лукашенко відчув нездужання і впав в непритомність, тому в Мінську вирішили скасувати всі заходи з його участю. У мережі відразу припустили, що президент Білорусі захворів коронавірусом.

Прес-секретар президента Наталія Ейсмонт заявила, що «Велику розмову з президентом», заплановану на 12 березня, було скасовано, передає Tut.by.

«Справа не тільки в коронавірусі», — заявила вона.

Ейсмонт також заявила, що Олександр Лукашенко нібито переніс важливий захід через "нашарування в графіку глави держави найважливіших політичних заходів".

"Якщо в своєму питанні ви натякаєте на скасування названого заходу в згідно з поширенням вірусу, то відповім так: справа не тільки в коронавірусі. Хоча позиція президента цьому питанні однозначна: шапкозакидання і безтурботного ставлення до ситуації бути не має зараз, всім потрібно бути дуже акуратними", - резюмувала прес-секретар в спілкуванні з журналістами.



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В ОАЕ президент Білорусі перебував близько десяти днів. Офіційні ЗМІ повідомляли, що глава держави весь цей час вів переговори з керівництвом країни.

Один з активістів Олександр Хамратов спробував дізнатися в адміністрації президента Білорусі про справжню мету візиту Лукашенка в ОАЕ. Йому відповіли, що відповідну інформацію можна знайти в ЗМІ, конкретних видань йому не називали.

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