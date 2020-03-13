Одіозний російський пропагандист Сергій Кургінян, якого називають батьком ідеї "русского мира", заявив, що Україна може існувати тільки як мінідержава без збереження нинішніх кордонів

Крім того, пропагандист впевнений, що більша частина населення України нібито хоче відчувати себе частиною Росії, тому можна спокійно зменшувати Україну. Цю проімперську точку зору він озвучив в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

За його словами, в Україні нібито живе безліч людей, які хочуть бути з Росією, але їм цього не дають робити, "наступаючи на ноги".

"Говорите ви - спадкоємці якоїсь там держави, УНР. Так от зробіть УНР, вона буде маленька-маленька така і вся антиросійська. Чудово! Але все інше буде відвалюватися не тільки тому, що Російська Федерація аплодує, а тому, що люди там живуть, які хочуть отримати мовні права, які хочуть відчувати себе в Росії і яким ви постійно наступаєте на ноги з тим, щоб вони озвіріли", - заявив пропагандист Кургінян.

Також раніше повідомлялося, що Кургінян висунув неадекватне припущення про те, що Україна нібито тисне російськомовне населення і насаджує антиросійські настрої в суспільстві. Цим вона нібито провокує розпалювання глобальної "громадянської" війни, яка насправді є актом агресії Російської Федерації.

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