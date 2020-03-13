Одиозный российский пропагандист Сергей Кургинян, которого называют отцом идеи "русского мира", заявил, что Украина может существовать только как минигосударство без сохранения нынешних границ

Кроме того, пропагандист уверен, что большая часть населения Украины якобы хочет чувствовать себя частью России, поэтому можно спокойно уменьшать Украину. Эту проимперскую точку зрения он озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

По его словам, в Украине якобы живет множество людей, которые желают быть с Россией, но им этого не дают делать, "наступая на ноги".

"Говорите же вы - наследники какого-нибудь там государства, УНР. Так вот сделайте УНР, она будет маленькая-маленькая такая и вся антирусская. Замечательно! Но все остальное будет отваливаться не только потому, что Российская Федерация аплодирует, а потому, что люди там живут, которые хотят получить языковые права, которые хотят чувствовать себя в России и которым вы постоянно наступаете на ноги с тем, чтобы они озверели", - заявил пропагандист Кургинян.

Также ранее сообщалось, что Кургинян выдвинул неадекватное предположение о том, что Украина якобы притесняет русскоязычное население и насаждает антирусские настроения в обществе. Этим она якобы провоцирует разжигание глобальной "гражданской" войны, которая на самом деле является актом агрессии Российской Федерации.

Напомним, отец "русского мира" предложил Украине продать территории.

Как сообщала Politeka, отец "русского мира" в приступе истерики набросился на украинцев.

Также Politeka писала, что отец "русского мира" публично пригрозил украинцам, скандальное заявление.