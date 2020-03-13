Режисер Андрій Кончаловський вважає, що українці не потрібні Заходу

Таку заяву він зробив в інтерв'ю російському телеканалу.

За його словами, українці помиляються, що їм потрібно слідувати курсом на Захід.

"Те, що відбувається зараз в Україні - це трагедія величезної кількості людей. Вона почалася з колосального омани, яке було впроваджено у велику кількість чудових українських голів, що треба йти на Захід. Це дуже смішно, наївно. У мене крім співчуття і жалю про такий глибокій омані немає", - заявив він.

Крім того, росіянин упевнений, що Україна - це Малоросія.

"Тут на жаль не можна нічого виправити. Це повинен маятник прийти туди. Вони повинні в масі своїй зрозуміти, що Захід Україна не потрібна в тому вигляді, в якому вона хоче бути, і що це покотиться назад. І коли прийде протверезіння... Ну зрозуміло, ми ж не можемо роз'їхатися на різні вулиці, ми живемо в загальній квартирі, у нас спільна культура. Звичайно, Україна - не Росія. Але Україна не Польща, і не Словаччина, і не Румунія. Україна - це Малоросія", - уклав він.

Раніше Кончаловський стверджував, що нинішній конфлікт між Україною і Росією має глобальний підтекст, а Путін тут не при справах.

Більш того, він упевнений, це війна в одній родині, яка обов'язково закінчиться миром.

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