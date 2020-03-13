Негода влаштувала справжній армагеддон у російській столиці – Москве, є загиблий

Буревій в місті і регіоні повалив близько 70 дерев. При цьому було пошкоджено майже два десятка машин, повідомили в екстрених службах. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

Пізніше стало відомо про загибель людини в одному з ушкоджених автомобілів.

Все трапилося на 1-й Мясниковской вулиці на сході Москви. Від пориву вітру дерево полетіло на Мазду CX5.

Водій втратив свідомість, машина проїхала вперед 200 метрів і протаранив ще два авто.

Прибулі на місце лікарі констатували смерть. За попередніми даними, в автомобілі їхав уродженець Володимирській області.

Також повідомляється, що на південно-сході Москви в результаті буйства стихії постраждала жінка. На неї впав рекламний щит. Все сталося біля ТЦ Перовський в Новогирєєво. Різкий порив вітру зніс рекламну вивіску і придавив її. Очевидці допомогли щит відтягнути, але дівчина втратила свідомість.

Медики оцінюють стан постраждалої як середньої тяжкості, вона госпіталізована із струсом головного мозку.

У четвер головні управління МНС по Москві і Московській області поширили екстрені попередження про сильний вітер, пориви якого можуть досягати 25 метрів в секунду.

"В Москві сильним вітром повалено вже більше 15 дерев, пошкоджено близько п'яти машин. У Підмосков'ї повалено понад 50 дерев, в результаті чого пошкоджено 12 автомобілів", - сказав у п'ятницю представник екстрених служб. Крім того, стався обрив п'яти ліній електропередачі, три з них вже відновлені.

Сильний вітер збережеться в Московському регіоні до 21:00. До цього часу в регіоні введено "помаранчевий" рівень погодної небезпеки. Такий же рівень оголошений в Іванівській, Рязанської, Смоленської, Тульської, Тверській і Ярославській областях.

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