Скандальний російський актор Олексій Гуськов вибухнув маячнею про Україну

Він заявив, що у дитинстві його сусіди в Києві з західної України нібито мріяли побачити всіх "москалів" в трунах.

Як повідомляє Politeka.net, таке маревне висловлювання Гуськов зробив в ефірі програми "А поговорити?" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Примітно, що, за його словами, жителі Галичини фантазували про це виключно дивлячись на Дніпро, якого немає в їхніх рідних краях.

"Був у нас сусід Женя. Він із західної України. "А що ви думаєте, Ніна, от якщо щось буде, то що, ми вас до стінки не поставимо? — Жень, ну що ви таке кажете? — Тов, а ось ми сидимо, на Дніпро дивимося, і ось з нього гроби пливуть, і в кожній труні по москалю. — Да ладно, там же діти, хороші люди. — Так я і кажу, що в хороших гробах добрі москалі", - обурено висловився актор.

До всього іншого, він додав, що Києв зовсім не мати міст руських, це лише легенди.

"Це я вам все з радянського часу розповідаю. Ми ніколи не були братніми народами. Київ - мати міст руських - це все з серії легенд", - додав скандальний Гуськов.

Його слова тут же підняли на сміх в мережі, адже цитату Гуськова активно почали постити пропагандистські російські ЗМІ.

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