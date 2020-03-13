Скандальный российский актер Алексей Гуськов разразился бредом об Украине

Он выдал, что в детстве его соседи в Киеве из западной Украины якобы мечтали увидеть всех "москалей" в гробах.

Как сообщает Politeka.net, такое бредовое высказывание Гуськов сделал в эфире программы "А поговорить?" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Примечательно, что, по его словам, жители Галичины фантазировали об этом исключительно глядя на Днепр, которого нет в их родных краях.

"Был у нас сосед Женя. Он из западной Украины. "А что вы думаете, Нина, вот если что будет, то что, мы вас к стенке не поставим? — Жень, ну что вы такое говорите? — Ооо, а вот мы сидим, на Днепр смотрим, и вот по нему гробы плывут, и в каждом гробу по москалю. — Да ладно, там же дети, хорошие люди. — Так я и говорю, что в хороших гробах хорошие москали", - возмущенно высказался актер.

Ко всему прочему, он добавил, что Киев совсем не мать городов русских, это лишь легенды.

"Это я вам все с советского времени рассказываю. Мы никогда не были братскими народами. Киев - мать городов русских - это все из серии легенд", - добавил скандальный Гуськов.

Его слова тут же подняли на смех в сети, ведь цитату Гуськова активно начали постить пропагандистские российские СМИ.

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