Російський актор Олексій Гуськов емоційно відреагував на заборону в'їзду в Україну

У програмі «А поговорити?» він поскаржився ведучій на те, що його 83-річну матір не пустили на могилу батька, передає Politeka.

«Я навіть писав листи їм, бо мама дуже хотіла поїхати на могилу батька. Уроди, уроди! «Ми дамо супровід». Який супровід 83-річній людині, 83 роки? Там, звичайно, є друзі, які все зробили. Це дебілізм. Але там все пройде», – заявив росіянин.

При цьому він додав, що дитинство і юність провів у Києві, тому твердо впевнений, що «колишніх киян не буває».

У свій час Гуськов, який є членом генради партії «Єдина Росія», підписав відкритий лист російському президентові Володимиру Путіну на підтримку кримського «референдуму».

За його словами, Крим – це російська територія, де в переважній більшості живуть громадяни РФ.

Що ж стосується міфів про дружбу двох держав, то тут скандальний актор висловив думку, що прямо суперечить тезам, які активно нав'язуються пропагандистами Путіна.

««Ми ніколи не були братніми народами. «Матір міст руських – Київ» — це все легенди. Читайте Солженіцина», – заявив Гуськов.

Раніше ми розповідали, що скандальний російський актор Іван Охлобистін на своїй сторінці в соцмережі написав масу гидоти на адресу України.

Він на повному серйозі вважає, що Україна – це «відстала, злиденна, інфікована ідіотською єрессю своєї міфічної величі» країна, яка не потрібна ЄС. Наприклад, упевнений він, німці, які годують половину Європи, Україну «тупо бояться і зневажають», їх дідусі і бабусі пам'ятають, хто такі українці, а онучата «відмінно знають, скільки коштує українська дівчина на перехресті в передмісті».

Нагадаємо, Панін виправдався за вкрадений Путіним Крим.

Як повідомляла Politeka, Пореченкову пригадали ганебну витівку на Донбасі.

Також Politeka писала, що російський актор порушив державний кордон України.