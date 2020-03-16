Люди, що жили в пустелі Калахарі 30 тисяч років тому, мали власну соціальну мережу

До такого висновку прийшли вчені з Мічиганського університету, передає Апостроф.

Археологи проаналізували бісер, який був зроблений з яєчної шкаралупи страуса людьми, що жили в Калахарі.

Як виявилося, племена вступали в партнерські відносини з родичами на інших територіях, як близьких, так і далеких. І якщо вони проживали поганий рік, то вони могли відправитися в інший район, щоб там збирати їжу і брати воду.

“Це дійсно хороша адаптація до пустельного середовища, такий як Калахарі, яка має величезну просторову і часову мінливість в розподілі ресурсів. У один сезон може бути дуже дощитиме, а в наступний – абсолютно сухо, або може бути дуже дощитиме у вашому районі, а потім в 10 кілометрах від нього, це просто ніщо”, – підкреслив археолог Брайан Стюарт, який брав участь в дослідженні.

За результатами дослідження, такого роду партнерство, яке виступає свого роду страховкою, існує не менше 30 тисяч років на нашій планеті.

Вчені, які брали участь у відкриття, також припустили, що страусине намисто є частиною страхових партнерств племен-збирачів. Тобто, представники таких племен долали багато миль, несли намиста і обмінювали їх, щоб зміцнити соціальні зв'язки, створюючи, таким чином, "соцмережу".

Раніше ми розповідали про те, що американські вчені виявили в Єгипті всередині 3000-річного саркофага Анк-хонсу, воротаря в Храмі Амон-Ра, зображення древнього єгипетського бога сонця Ра-Хорахту, яке частково приховано товстим, схожим на смолу покриттям. А також таємний текст.

Вчені виявили картину в жовтих, помаранчевих та синіх тонах з ієрогліфами з написом «Ра-Хорахту, великий Бог, Господь Небес», поруч з фігурою.

Дослідники зібрали зразки тканини, фарби та смоли, а також вивчили тексти та іконографію на дерев'яній поверхні — матеріалі, виготовленому з шарів папірусу або льону, покритих штукатуркою. Також було проведено тривимірне сканування саркофагів для створення комп'ютерних моделей.

Нагадаємо, вчені випадково знайшли залишки стародавнього храму: «сліди згубив Єгипет фараона».

Як повідомляла Politeka, розкрита нова таємниця піраміди Хеопса, ошелешені навіть вчені: "Зберігалися сувої і...".

Також Politeka писала, що розкрита одна з головних таємниць Стародавнього Єгипту: "це диво, гробниця виявилася..."