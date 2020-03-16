За її словами, саме "раби" займалися цим, а розбудив все найгірше і темне у росіян - це Сталін.

"Ну, ось вони і писали, раби. Просто Сталін, немов біс, розбудив в людях найстрашніше та темне. У темних людей, а в світлих - ні. Були ж герої, які сиділи з 15 по 20 років і нікого не видавали, зберегли людське обличчя", - уточнила Смєхова.

Також раніше повідомлялося, що скандальний актор Олексій Панін різко розкритикував сучасних росіян, назвавши їх "упирями і уродцами".

Також він задався питанням, чому в Росії "живуть самі злі люди". Свою позицію пізніше артист прокоментував для російських журналістів.

Панін додав, що мова вже йде не про окремих людей. За словами артиста, "вся нація зійшла з розуму". Олексій назвав росіян "товариством злісних виродків", які ненавидять все навколо себе.