Відома російська актриса і співачка Аліка Смєхова розкритикувала російські реалії
Так, вона зазначила, що у росіян ще не зникла "рабська психологія". В одному з інтерв'ю вона відмітила, що диктатори розбудили у російського народу найтемніше.
"Знаєте, я нещодавно подумала: адже тільки в 1861 році скасували кріпосне право. Це ж зовсім нещодавно! Тому, на жаль, рабська психологія ще жива, підтвердження цьому - кривавий переворот, я навіть не хочу називати це революцією. Люди, які писали доноси, - вони звідти", - підкреслила вона.
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За її словами, саме "раби" займалися цим, а розбудив все найгірше і темне у росіян - це Сталін.
"Ну, ось вони і писали, раби. Просто Сталін, немов біс, розбудив в людях найстрашніше та темне. У темних людей, а в світлих - ні. Були ж герої, які сиділи з 15 по 20 років і нікого не видавали, зберегли людське обличчя", - уточнила Смєхова.
Також раніше повідомлялося, що скандальний актор Олексій Панін різко розкритикував сучасних росіян, назвавши їх "упирями і уродцами".
Також він задався питанням, чому в Росії "живуть самі злі люди". Свою позицію пізніше артист прокоментував для російських журналістів.
Панін додав, що мова вже йде не про окремих людей. За словами артиста, "вся нація зійшла з розуму". Олексій назвав росіян "товариством злісних виродків", які ненавидять все навколо себе.
Нагадаємо, що лідер "Мумій Троля" відкрив очі на життя в РФ.
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