Известная российская актриса и певица Алика Смехова раскритиковала российские реалии
Так, она отметила, что у россиян еще не искоренилась "рабская психология". В одном из интервью она отметила, что диктаторы разбудили у российского народа самое темное.
"Знаете, я недавно подумала: а ведь только в 1861 году отменили крепостное право. Это же совсем недавно! Поэтому, к сожалению, рабская психология еще жива, подтверждение этому - кровавый переворот, я даже не хочу это революцией называть. Люди, которые писали доносы, - они оттуда", - подчеркнула она.
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По ее словам, именно "рабы" занимались этим, а разбудил все самое плохое и темное в россиян - это Сталин.
"Ну вот они и писали, рабы. Просто Сталин, словно бес, разбудил в людях самое страшное, темное. В темных людях, а в светлых - нет. Были же герои, которые сидели по 15, по 20 лет и никого не выдавали, сохранили человеческое лицо", - уточнила Смехова.
Также ранее сообщалось, что скандальный актер Алексей Панин резко раскритиковал современных россиян, назвав их "упырями и уродцами".
Также он задался вопросом, почему в России "живут самые злые люди". Свою позицию позже артист прокомментировал для российских журналистов.
Панин добавил, что речь уже идет не об отдельных людях. По словам артиста, "вся нация сошла с ума". Алексей назвал россиян "обществом злобных уродцев", которые ненавидят все вокруг себя.
Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.
Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.
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