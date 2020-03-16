По ее словам, именно "рабы" занимались этим, а разбудил все самое плохое и темное в россиян - это Сталин.

"Ну вот они и писали, рабы. Просто Сталин, словно бес, разбудил в людях самое страшное, темное. В темных людях, а в светлых - нет. Были же герои, которые сидели по 15, по 20 лет и никого не выдавали, сохранили человеческое лицо", - уточнила Смехова.

Также ранее сообщалось, что скандальный актер Алексей Панин резко раскритиковал современных россиян, назвав их "упырями и уродцами".

Также он задался вопросом, почему в России "живут самые злые люди". Свою позицию позже артист прокомментировал для российских журналистов.

Панин добавил, что речь уже идет не об отдельных людях. По словам артиста, "вся нация сошла с ума". Алексей назвал россиян "обществом злобных уродцев", которые ненавидят все вокруг себя.