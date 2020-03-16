Президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував рішення влади РФ частково закрити російсько-білоруський кордон на тлі поширення в світі коронавірусу

Він звернув увагу на те, що саме Москва прийняла таке рішення, хоча в Білорусі обстановка спокійна.

«На жаль, всі ці рухи в напрямку коронавіруса дуже різко позначилися на економіці. Дійшло до того, що наша рідна Росія, підкреслюю, закрила кордон з Білоруссю. У Білорусі відносно спокійна обстановка, а Росія вся палає від коронавіруса. Так хто від кого повинен закриватися?», - обурився Лукашенко.

Білоруський президент додав, що країна подолала попередні спалахи різних хвороб, «переживе і цей». Він похвалив співгромадян за адекватну реакцію на коронавірус, закликав не скуповувати ліки і засоби індивідуального захисту і дотримуватися заходів обережності.

Лукашенко зазначив, що поки не зв'язувався з Володимиром Путіним з цього питання, але телефонна розмова у президентів запланована.

Рішення про часткове закриття кордону з Білоруссю російський уряд ухвалив раніше 16 березня.

Зазначимо, станом на 15 березня, в Білорусі зафіксовано 36 випадків захворювання короанвирусом, повідомляє «РИА Новости». У Росії COVID-19 діагностовано у 63 осіб — 60 росіян, двох китайців і одного італійця.

Нагадаємо, станом на 16 березня у світі зареєстровано понад 162 тис. випадків зараження коронавірусом. Більше всього - у Китаї та Італії. На третьому місці - Іран, на четвертому - Південна Корея, на п'ятому - Іспанія. В десятку країн з найбільшою кількістю випадків входять Німеччина, Франція, США, Швейцарія і Норвегія.

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