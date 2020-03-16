Російський пропагандист, публіцист і ідеолог "русского мира" Сергій Кургінян посипав звинуваченнями в сторону України

Черговий маразм Кургінян озвучив під час прямого ефіру пропагандистської телепередачі "Вечір з Володимиром Соловйовим", яку транслюють на російському каналі Росія 1.

Він посипав звинуваченнями у бік України, заявивши, що нібито наша країна спеціально позбавляє Крим життєво-важливих ресурсів. На тлі своїх заяв, пропагандист почав закликати світову спільноту "зупинити Україну, поки не стало занадто пізно".

Сергій Кургінян, батько руського світу

"Ось ця розмова про перекриття води. Воду перекрити можна? Електрику можна? А якщо б можна було перекрити продукти харчування і влаштувати в Криму Ленінград? Вони ж все можуть! Люди, які зробили крок у цьому напрямку, повинні бути зупинені нещадно. Вони повинні були бути зупинені Європою, світом", - заявив скандальний пропагандист.

Неадекватний Кургінян також образив українців, заявивши, що якщо і є хтось хто може приректи кримчан на голод і спрагу, то це тільки Україна.

Батько "російського світу", Сергій Кургінян

Також раніше повідомлялося, що Сергій Кургінян в черговий раз пригрозив Україні розпадом.

Він замарив, що українського етносу не існує, а на основі його Україна нібито ніколи не побудує свою державу і розвалиться, а також втратить своїх жителів.

Батько "русского мира" заявив, що ідея "українства" нібито ніколи не зможе об'єднати людей, зробити країну єдиною і сильною. А формування нації на основі конструкта "українства" ні до чого не приведе.