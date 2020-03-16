Російський пропагандист, публіцист і ідеолог "русского мира" Сергій Кургінян посипав звинуваченнями в сторону України

Черговий маразм Кургінян озвучив під час прямого ефіру пропагандистської телепередачі "Вечір з Володимиром Соловйовим", яку транслюють на російському каналі Росія 1.

Він посипав звинуваченнями у бік України, заявивши, що нібито наша країна спеціально позбавляє Крим життєво-важливих ресурсів. На тлі своїх заяв, пропагандист почав закликати світову спільноту "зупинити Україну, поки не стало занадто пізно".

"Ось ця розмова про перекриття води. Воду перекрити можна? Електрику можна? А якщо б можна було перекрити продукти харчування і влаштувати в Криму Ленінград? Вони ж все можуть! Люди, які зробили крок у цьому напрямку, повинні бути зупинені нещадно. Вони повинні були бути зупинені Європою, світом", - заявив скандальний пропагандист.

Неадекватний Кургінян також образив українців, заявивши, що якщо і є хтось хто може приректи кримчан на голод і спрагу, то це тільки Україна.

Також раніше повідомлялося, що Сергій Кургінян в черговий раз пригрозив Україні розпадом.

Він замарив, що українського етносу не існує, а на основі його Україна нібито ніколи не побудує свою державу і розвалиться, а також втратить своїх жителів.

Батько "русского мира" заявив, що ідея "українства" нібито ніколи не зможе об'єднати людей, зробити країну єдиною і сильною. А формування нації на основі конструкта "українства" ні до чого не приведе.