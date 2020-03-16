Багато талановитих людей в Росії не підтримали агресивну політику Кремля по відношенню до України і цим поставили на своїй кар'єрі "хрест"
Таку думку озвучив російський режисер Володимир Меньшов, додавши, що артисти просто "не пройшли перевірку Кримом", тому відчувають труднощі в РФ.
Про це зоряний пособник терористів на Донбасі згадав у своєму інтерв'ю порталу "Комсомольська правда".
"Вони просто не пройшли перевірку Кримом. Возз'єднання з Кримом стало тим переломним моментом. І ті, хто зайняв тоді жорстку позицію, що Крим не наш, зараз відчувають великі труднощі - я це бачу на талановитих людей, які стають маргінальними особистостями", - заявив Меньшов.
За словами режисера, така позиція його колег просто відштовхує їх шанувальників.
"У них є своя, але дуже обмежена аудиторія. Але це для них вже боляче. Вони не можуть знайти порозуміння. Тому що торкнулися в питанні Криму глибинних, фундаментальних речей", - додав він.
Меньшов впевнений, що позицію "Крим не наш" росіяни займають з помилковою думкою, що це правильна позиція. Однак підтримки в суспільстві їм не знайти.
"Спробуйте сказати в громадському місці, в метро, що "Крим не наш", їй-богу, поб'ють", - впевнено додав він.
Нагадаємо, що Меньшов виправдав окупацію Донбасу російськими бойовиками.
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