Меньшов вказав, що тепер твориться в житті проукраїнських артистів

Багато талановитих людей в Росії не підтримали агресивну політику Кремля по відношенню до України і цим поставили на своїй кар'єрі "хрест"

Таку думку озвучив російський режисер Володимир Меньшов, додавши, що артисти просто "не пройшли перевірку Кримом", тому відчувають труднощі в РФ.

Про це зоряний пособник терористів на Донбасі згадав у своєму інтерв'ю порталу "Комсомольська правда".

"Вони просто не пройшли перевірку Кримом. Возз'єднання з Кримом стало тим переломним моментом. І ті, хто зайняв тоді жорстку позицію, що Крим не наш, зараз відчувають великі труднощі - я це бачу на талановитих людей, які стають маргінальними особистостями", - заявив Меньшов.