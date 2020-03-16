Многие талантливые люди в России не поддержали агрессивную политику Кремля по отношению к Украине и этим поставили на своей карьере "крест"
Такое мнение озвучил российский режиссер Владимир Меньшов, добавив с отвращением, что артисты просто "не прошли проверку Крымом", поэтому испытывают трудности в РФ.
Об этом звездный пособник террористов на Донбассе упомянул в своем интервью порталу "Комсомольская правда".
"Они просто не прошли проверку Крымом. Воссоединение с Крымом стало тем переломным моментом. И те, кто занял тогда жесткую позицию, что Крым не наш, сейчас испытывают большие трудности - я это вижу на талантливых людях, которые становятся маргинальными личностями", - заявил Меньшов.
По словам режиссера, такая позиция его коллег попросту отталкивает их поклонников.
"У них есть своя, но очень ограниченная аудитория. Но это для них уже больно. Они не могут найти понимания. Потому что затронули в вопросе Крыма глубинные, фундаментальные вещи", - добавил он.
Меньшов уверен, что позицию "Крым не наш" россияне занимают с ошибочным мнением, что это правильная позиция. Однако поддержки в обществе им не найти.
"Попробуйте сказать в общественном месте, в метро, что "Крым не наш", ей-богу, побьют", - уверенно добавил он.
Напомним, что Меньшов оправдал оккупацию Донбасса российскими боевиками.
Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.
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