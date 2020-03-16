Меньшов указал, что теперь творится в жизни проукраинских артистов

Многие талантливые люди в России не поддержали агрессивную политику Кремля по отношению к Украине и этим поставили на своей карьере "крест"

Такое мнение озвучил российский режиссер Владимир Меньшов, добавив с отвращением, что артисты просто "не прошли проверку Крымом", поэтому испытывают трудности в РФ.

Об этом звездный пособник террористов на Донбассе упомянул в своем интервью порталу "Комсомольская правда".

"Они просто не прошли проверку Крымом. Воссоединение с Крымом стало тем переломным моментом. И те, кто занял тогда жесткую позицию, что Крым не наш, сейчас испытывают большие трудности - я это вижу на талантливых людях, которые становятся маргинальными личностями", - заявил Меньшов.