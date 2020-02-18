Радянський і російський кінорежисер Володимир Меньшов зробив скандальну заяву про Донбас і Крим



Володимир Меньшов заявив, що Росії слід було "брати Донбас" після окупації Криму. На його думку, будь-яка активізація з боку України може призвести до плачевних наслідків, адже Російська Федерація може піти на більш суворі заходи.



"Мабуть, треба було брати Донбас. Тоді б "Крим, Донбас, Луганськ" йшли через кому в претензіях до нас західного суспільства. Але, оскільки ми цей момент вже пропустили і будь-яка активізація з боку України може призвести до якихось більш суворих заходів з нашого боку, краще все підвісити в повітрі", - заявив режисер.

До всього іншого, він висловив упевненість в тому, що Путін знає, що він робить на Донбасі і повністю віддає собі звіт в тому, який курс тримати. Також він додав, що мешканці Донбасу "благають", щоб Російська Федерація їх забрала до себе.

"Народ чекає подальших дій. Найбільш яскравий прояв - Донбас, де нас благають, щоб ми взяли їх під своє крило. А ми робимо вигляд, що як би спостерігаємо за розвитком подій з боку. У Путіна вже було стільки успішних проектів в міжнародних справах, що хочеться думати: і тут він віддає собі звіт в тому, що робить, куди все рухається, куди він спрямовує країну", - заявив режисер.

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